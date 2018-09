Truco para escuchar notas de voz de WhatsApp antes de enviarlas

Las notas de voz de whatsapp han logrado que la comunicación por la app de mensajería electrónica más usada del mundo sea muchísimo más sencilla, rápida y ya nisiquiera usamos el teclado para ello.. muchos han cambiado el teclado por las notas de voz en la mayoria de sus mensajes..

Hoy les traemos los pasos que deben seguir para que antes de enviar una nota de voz, podamos escucharla… hasta hace poco era al revés,la escuchábamos despúes de ser envíada.. pero muchas veces queremos estar seguro de lo que vamos a enviar antes de hacerlo por lo que esta guía nos ayudará mucho en esto..

Para hacerlo, debes seguir estos pasos:

Lo primero es abrir una conversación con el usuario con el que deseas comunicarte. Pulsa el botón del micrófono y comienza a hablar. Mientras tu mensaje se graba, desliza el dedo hacia arriba y presiona el candado que te aparecerá.

Continúa hablando mientras la nota está bloqueada. Cuando finalices, presiona la flecha “hacia atrás” para regresar a la lista de conversaciones iniciadas.

La nota de voz permanecerá guardada en el chat hasta que regreses a la conversación para escucharla. Puedes hacer esto varias veces hasta que la envíes o puedes presionar el ícono de la papelera para borrarla y grabar otra.

