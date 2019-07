Cómo preparar Trufas de Chocolate

INGREDIENTES para las Trufas de Chocolate

300g de chocolate

200ml de nata para montar, también conocida como crema de leche para batir

50g de mantequilla

fideos de chocolate, cacao en polvo o la cobertura final que deseemos

RECETA:

Al baño María, derretimos el chocolate junto a la mantequilla. Podrías hacerlo también al microondas pero yo personalmente recomiendo hacerlo al baño María, porque así el chocolate queda más brillante y porque en el microondas corre el peligro de quemarse la mezcla si no andamos con mucho cuidado

Cuando se haya derretido, añadimos la nata para montar y mezclamos hasta que se hayan integrado todos los ingredientes

Vertemos toda la mezcla en un bol y dejamos que se enfríe por completo. 1 día entero a temperatura ambiente o de 4 horas a una noche entera en la nevera

Cuando haya endurecido, cogemos una cucharadita de la masa y la colocamos en un plato. Repetimos el proceso y vamos poniendo varias cucharaditas de la masa en el plato

Cogemos una de las porciones y le damos forma de bolita. No es necesario que quede perfecto (las auténticas trufas tienen una forma irregular). Después la hacemos rodar sobre la cobertura que deseemos – fideos de chocolate, fideos de colorines, cacao en polvo… Incluso puedes bañarlas en chocolate blanco – La colocamos en un molde pequeño de magdalenas o cupcakes y ya está lista

