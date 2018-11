Trump advierte de cierre permanente de la frontera con México por asedio de “migrantes”

EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con el cierre permanente de la frontera con México en medio de la crisis generada por la avalancha de miles de migrantes centroamericanos que buscan entrar en territorio estadounidense.

Trump reiteró el lunes además que “muchos” de los migrantes que forman las caravanas que salieron hace más de un mes de Honduras y El Salvador son “criminales” e instó a México a enviarlos de regreso a sus países.

“Hágalo por avión, hágalo por autobús, hágalo de la manera que desee, pero NO van a ingresar a EE.UU. Si es necesario, cerraremos la frontera de forma permanente. Congreso, financia el MURO! indicó Trump.

El comentario publicado en su cuenta en Twitter llega después de que su gobierno reabrió el paso fronterizo de San Ysidro, en la frontera con México, tras varias horas de cierre el domingo.

La decisión de cerrar el domingo llegó tras un día en el que hubo protestas, se lanzaron gases lacrimógenos y se deportó a varias personas que cruzaron de manera irregular la frontera.

El jefe de la Patrulla Fronteriza en San Diego, Rodney Scott, dijo el lunes que las autoridades arrestaron a 42 personas y destacó que la mayoría de los detenidos no calificarían para pedir asilo. En declaraciones a CNN, informó que había pocas mujeres y niños.

“Lo que vi ayer en la frontera no era gente acercándose a las autoridades para pedir asilo”, sostuvo.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de noviembre de 2018