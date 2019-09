Trump anuncia viaje a Marte, dice que «La Luna no es tan emocionante». Mientras elogiaba este el trabajo del programa espacial estadounidense, que pretende enviar una nueva misión tripulada a la Luna en 2024, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dejó en claro este viernes que el objetivo final del país es llegar a Marte.

«Nos vamos a Marte», aseguró el mandatario durante una rueda de prensa tras su reunión con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, sugiriendo que el planeta rojo es un objetivo más emocionante que la Luna.

«La Luna es en realidad una plataforma de lanzamiento. Por eso es que paramos en la Luna. Dije: ‘Oye, ya hemos hecho la Luna. Eso no es tan emocionante’. Dijeron: ‘No, señor, es una plataforma de lanzamiento para Marte’. Así que haremos la Luna, pero en realidad haremos Marte», dijo el jefe de la Casa Blanca.

El marzo pasado, el vicepresidente del país norteamericano, Mike Pence, ya anunció el plan de llevar nuevamente astronautas a la Luna dentro de los próximos cinco años, explicando que lo primero que se haría sería establecer una base permanente en la superficie lunar para poder llevar misiones hasta Marte o más allá, recuerda The New York Times.

