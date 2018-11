Trump “disgustado” por el cierre de varias plantas de GM

EEUU.- El presidente estadounidense, Donald Trump, que hace alarde de sus esfuerzos para impulsar al sector industrial, dijo el lunes estar “disgustado” con el recorte de miles de puestos de trabajo en General Motors, anunciado por el gigante automotor este lunes.

Trump dijo que habló con Mary Barra, directora ejecutiva del primer fabricante de automóviles de Estados Unidos. “Le dije que estaba disgustado”, indicó. Y aseguró: “Tenemos mucha presión sobre ellos”.

La firma reveló un plan de reestructuración que incluye la eliminación del 15% de su fuerza de trabajo y el cierre de siete plantas, con el que espera ahorrar 6.000 millones de dólares hacia fines de 2020.

El anuncio cae como un balde de agua fría al gobierno deTrump, que se jacta de fortalecer la base manufacturera del país y de proteger los empleos estadounidenses.

En ese sentido, Trump ha renegociado el antiguo acuerdo de libre comercio del TLCAN con Canadá y México, específicamente para favorecer al sector automotor estadounidense. También para defender a la industria local se ha embarcado en una guerra comercial con China.

Trump consideró que General Motors estaba en deuda con el país después de haber sido rescatada con fondos públicos tras la crisis financiera de 2008.

“Estados Unidos salvó a General Motors y no es bueno que (la directora ejecutiva Mary Barra) saque a esa compañía de Ohio”, dijo.

Ohio es solo uno de los sitios de GM que la firma cerrará en los próximos dos años.

