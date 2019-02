Trump: Enviar militares a Venezuela es “una opción”

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (EE UU) dijo que enviar militares a Venezuela es “una opción” y que rechazó una solicitud para reunirse con el presidente Nicolás Maduro, reseñó Reuters.

“Ciertamente, enviar militares es una opción”, dijo Trump en una entrevista transmitida el domingo en el programa “Face the Nation” de la cadena estadounidense CBS.

Además el mandatario estadounidense dijo que Nicolás Maduro le había solicitado una reunión pero la rechazó. “Maduro ha solicitado una reunión y la he rechazado porque estamos muy avanzados en el proceso”, afirmó Trump.

Con información de Reuters

