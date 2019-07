Trump :»Manifestantes de Hong Kong buscan la democracia»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que los manifestantes que tomaron el Parlamento de Hong Kong en un desafío sin precedentes al gobierno de China quieren la democracia.

«Buscan la democracia y creo que la mayoría de la gente quiere la democracia. Desafortunadamente, algunos gobiernos no quieren la democracia», dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

«De eso se trata. Se trata de democracia. No hay nada mejor», apuntó.

Antes, Trump había considerado «muy triste» la situación en Hong Kong.

Este martes en Hong Kong la policía lanzó temprano gases lacrimógenos para recuperar el control del Parlamento de la ciudad después de que miles de manifestantes ocuparon y saquearon la asamblea al cumplirse el 22º aniversario de la devolución de la ex colonia británica a China.

Hong Kong se ha visto sacudida desde hace tres semanas por enormes manifestaciones provocadas por un impopular proyecto de ley que permitiría la extradición de ciudadanos al continente chino.

Pero el lunes el malestar alcanzó niveles de ira nunca vistos hasta ahora.

