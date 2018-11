Trump: podría paralizar el gobierno si no hay dinero para el muro

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump dijo que estaría “totalmente dispuesto” a paralizar las actividades del gobierno si el Congreso de Estados Unidos no aprueba los 5.000 millones de dólares que ha pedido para levantar el muro en la frontera con México, según una entrevista publicada el miércoles.

Las declaraciones de Trump a Político llegan a solo nueve días de la fecha del 7 de diciembre, cuando el Congreso deberá aprobar un proyecto de ley para financiar gastos por unos 312.000 millones de dólares.

Esta cifra permitiría mantener financiadas algunas agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, que vigila la frontera y la inmigración.

Trump explicó a Político que su tiempo de esperar ha pasado, aludiendo a un tema que fue clave desde su campaña para llegar a la Casa Blanca.

Además indicó que la solicitud de 5.000 millones de dólares servirá solo para la construcción de la barrera física y que necesitará más fondos para la seguridad en la frontera, según la entrevista realizada el martes en la Casa Blanca.

El polémico tema aparece en medio de la crisis generada en los últimos días en la frontera entre México y Estados Unidos por la avalancha de miles de migrantes que salieron en caravanas desde Honduras y El Salvador en octubre y ahora pugnan para solicitar asilo.

Medios habían informado el martes sobre una reunión de Trump con líderes republicanos, en la que discutieron sobre el proyecto de presupuesto que incluiría el dinero para construir el muro con el que espera frenar la inmigración ilegal.

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron los 5.000 millones de dólares para el muro en una comisión clave, pero un proyecto de ley bipartidista en el Senado asignó únicamente 1.600 millones de dólares para la frontera.

Tras la reunión del martes, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dijo que fue “muy productiva”.

“(Trump) es muy firme en cuanto a dónde quiere dirigirse y con lo que necesita para tener una frontera segura”, indicó McCarthy.

El republicano Steve Scalise, jefe de bancada de la mayoría en la Cámara de Representantes, dijo que los demócratas enfrentarán pronto una pregunta decisiva: “¿Van a cerrar el gobierno porque no quieren mantener a Estados Unidos a salvo?”.

Plan de respaldo de Trump

Trump dijo el martes que está considerando un plan de respaldo si el Congreso rechaza su solicitud para los 5.000 millones de dólares, el cual probablemente incluya el uso continuo de soldados y alambre de púas para evitar que los migrantes ingresen al país.

“Necesitamos votos demócratas para tener un muro”, dijo Trump durante una entrevista con el diario The Washington Post.

“Si no los conseguimos, ¿lo haré de otra manera? Podría hacerlo de otra manera. Hay otras formas posibles para que lo haga. Vieron lo que hicimos con los militares, con el alambre de púas y la valla, y varias otras cosas”, recordó.

Trump: podría paralizar el gobierno si no hay dinero para el muro was last modified: by

Loading...

Trump: podría paralizar el gobierno si no hay dinero para el muro

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):