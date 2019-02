MIAMI — El presidente Donald Trump dijo el lunes en Miami que “un nuevo día está por amanecer en Venezuela”, en un acto en el que advirtió a los militares que no continúen cumpliendo órdenes del presidente en disputa Nicolás Maduro y que permitan la entrada de la ayuda humanitaria.

Trump reiteró el respaldo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó.

La primera dama Melania Trump introdujo al presidente en la Universidad Internacional de Florida, donde venezolanos esperaron desde temprano para escucharlo. Dijo en un breve e improvisado discurso que ambos estaban “orgullosos” de ofrecer el apoyo al “grandioso pueblo” venezolano.

En Florida viven unos 100.000 venezolanos y venezolanos-americanos en el exilio, equivalente a la mayor comunidad del país sudamericano en Estados Unidos.

“El pueblo de Venezuela está de pie por la democracia (…) y Estados Unidos está de pie junto a su lado”, dijo Trump recibiendo aplausos.

“Un nuevo día está por amanecer en Venezuela (…) el socialismo está muriendo y la democracia está renaciendo”, dijo Trump, aludiendo a Cuba y Nicaragua.

“(Los venezolanos) están volteando la página, dejando atrás el socialismo, dejando atrás la dictadura y no hay vuelta atrás”, dijo.

El presidente estaounidense aseguró que Maduro “es un títere de Cuba y no un patriota venezolano”.

Además dijo que EE.UU. busca una transición de poder pacífica en Venezuela, pero admitió que “todas las acciones están abiertas”.

La Casa Blanca, previo al discurso de Trump en Miami dijo: “Estados Unidos sabe dónde los oficiales militares y sus familias tienen dinero escondido en todo el mundo”.

Trump: “Un nuevo día está por amanecer en Venezuela” was last modified: by

Loading...

Trump: “Un nuevo día está por amanecer en Venezuela”

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):