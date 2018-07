Último programa de La Pata del Colibrí, un intento, un esfuerzo, un sueño…

Este sábado 7 de julio de 2018, se realizó el último programa de La Pata del Colibrí. Un esfuerzo de Francisco Rojas, Ronald Rodriguez, Oscar García y Angel Monagas. En el camino estuvieron el Padre Palmar, Damaso Jíménez, Darwin Chávez y Ender Arenas. La producción final estuvo a cargo de Jose Cheo Uzcategui. Amos Smith empezó con nosotros. Falta de apoyo, imposibilidades técnicas, entre otras razones. La provincia intenta demostrar que Venezuela no es Caracas. Si pudieron o no, que lo digan los seguidores, los que vivieron y siguieron el programa. Vendrán nuevos retos.

Agradeciendo tu apoyo, con dolor decimos gracias

