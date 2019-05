El accidente ocurrió cerca de una larga fila de conductores que esperaban para surtir de gasolina en la estación de servicio Mi Bohío.

#23May Imágenes de Colisión Múltiple de la ARC km 158. Vehículos estacionados en el canal rápido esperando para surtir combustible en la estación de servicio Mi Bohio. pic.twitter.com/QohC9BYOAC – @danielgcolina

— Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de mayo de 2019

Un aparatoso choque en la ARC este Jueves 23 de Mayo

Un aparatoso choque en la ARC este Jueves 23 de Mayo

