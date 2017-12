En las redes sociales se han difundido las primeras imágenesdel terrible hecho ocurrido este lunes en el oeste de Moscú, cuando un autobús atropelló a transeúntes en un ingreso a una estación del metro de la capital rusa.

Un video muestra el momento exacto en que el vehículo ingresó a gran velocidad en la escaleraque conduce a la estaciónarrollando a la gente que estaba allí. El incidente dejó al menos cinco personas muertas y 15 heridas.

Otra grabación muestra cómo el autobús permanece estacionado cerca del ingreso a la estación, tras lo cual arranca y entra en la escalera. El conductor del vehículo fue detenido.

Las principales versiones de lo sucedido que baraja de momento la Policía es que el autobús pudo haber sufrido un fallo técnico o que el conductor pudo haber perdido el control del vehículo.

Автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Сообщается о 4 погибших.pic.twitter.com/kViTW7i0ee — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 de diciembre de 2017

Noticia al Día

Un autobús arrolla a varias personas en Moscú y deja al menos cinco muertos y 15 heridos (Video) was last modified: by

Loading...

Un autobús arrolla a varias personas en Moscú y deja al menos cinco muertos y 15 heridos (Video)

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):