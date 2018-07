Un muerto y 33 heridos al caer buseta de puente

Un muerto y 33 heridos, varios de ellos de gravedad, fue el saldo de un accidente registrado en Ospino (Portuguesa). Una buseta, con al menos 40 ocupantes, cayó de un puente cuando se desplazaba desde Yaracuy a San Cristóbal, Táchira. En el accidente murió Aracelis Guédez, de 60 años.

Los lesionados de mayor gravedad que presentaron heridas abiertas, escoriaciones y politraumatismos generalizados, fueron trasladados en vehículos particulares hasta la sala de emergencia del Hospital Raúl Humberto De Pascuali, en Ospino.

Otro grupo de lesionados fue trasladado por los Bomberos de Portuguesa al Hospital Jesús María Casal Ramos, en Araure.

Entre los heridos están los responsables del colectivo: el chofer Francisco Caldera, de 45 años; el colector Orlando Caldera, de 38 años, y el segundo chofer Franklin Reverón.

Siguen en la lista: Alejandro Sequera, de 40 años; Norkis Astudillo, de26; Mirta Rodríguez, de 49; Joel Rodríguez, de 31 y Liseth Castro, de 33 años.

También se informó del ingreso a centros hospitalarios de Carolina Reyes, de 38 años; Manuel Dellechera, de 31; Emelys Hernández, de 21; Odilia Carreño, de 52; de Yuney Oviedo, 22 años; Betzalet Piña, de 34 años; Mairelis López, de 26 años, y Francisco Gutiérrez, de 31 años.

Otro grupo de lesionados quedó integrado por Marielyen Rodríguez, de 18 años; Jolfelitza Camacaro, de 29; Jairo Silva, de 20; Yuruany Giménez, de 30; María Josefina Lugo, de 46; José González, 46 años; Josmari Oviedo, 22 años; Darwin Rodríguez, 41 años; Adelio Lozada, 53 años, y Yonathan Osorio, 39 años.

Igualmente ingresaron al hospital de Ospino, Gregorio Cuello, de 24 años; Edwin Piña, 32 años; Derwis Rodríguez, César Sandoval; Flavio Escobar, 30 años; y los niños de 7 y 10 años, Sergio Astudillo y Robert Zárraga.

El Encava NT610, placas 555AA2K, rojo, de la línea La Pastora, iba de San Felipe–San Cristóbal. A la altura de Puente del Hierro, derrapó, chocó con el muro de contención y cayó.

Un muerto y 33 heridos al caer buseta de puente was last modified: by

Loading...

Un muerto y 33 heridos al caer buseta de puente

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):