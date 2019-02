Un rico pasticho de plátano

Para los amantes del plátano esta receta de un pasticho, es muy especial…

El plátano, rico en carbohidratos, aporta fundamentalmente energía para la realización de las actividades cotidianas, es un complemento alimenticio, contiene hierro, fósforo, potasio, calcio, vitaminas B y C -importante en la prevención de gripe y resfriados.

Ingredientes

200 gr. mantequilla

10 plátanos

125 gr. de queso rallado

1 k. de carne molida

125 gr. de jamón

125 gr. de queso amarillo

pasta de tomate

ajo, cebolla

sal y pimienta

salsa bechamel

Preparación

Primero preparamos la carne molida con la pasta de tomate, el ajo y la cebolla bien picadita, la sal y pimienta al gusto, podemos agregarle aji dulce, llevamos al fuego hasta que esté lista y reservamos.

Luego preparamos los plátanos, los pelamos y picamos en tajadas para freírlos en la mantequilla y reservamos.

Preparamos la salsa bechamel y comenzamos a formar nuestro pasticho

Primera capa de plátano, salsa bechamel, carne molida, jamón y queso amarillo, y seguimos así hasta terminar con una capa de bechamel a la que bañamos con el queso rallado. Lo metemos al horno a fuego medio por 45 minutos aproximadamente. Sirva bien caliente.

¡Buen provecho!

