Un TPS para venezolanos en EEUU protegería a enchufados, corruptos y a los solicitantes de asilos falsos

En los últimos días la presentación de una ley llamada Ley Verdad, que en su raíz se enfocaría en ayudas para la crisis de Venezuela, algunos han insistido en que la misma incluya un Tratado de protección Temporal para Venezolanos en Estados Unidos, lo que significaría que incluirse esa medida un cheque en blanco para enchufados, corruptos rojos y solicitantes de asilo político que no llenan los requisitos mínimos para dicha solicitud se verían beneficiados.

Los corruptos y Enchufados bailando en una pata

Es vox populi que la ciudad del Doral en Florida, EEUU está repleta de corruptos rojos y enchufados, además de cualquier otro bicho que ha hiido de Venezuela con dineros mal habidos y ha buscado refugio en esa ciudad y hasta en otras como el delincuente convicto y confeso Alejandro Andrade quien robó más de 1000 millones de dólares extorsionando cuando ocupaba el cargo de tesorero de la nación sudamericana eso lo hizo en conjunto con Roberto Rincón y otros corruptos que desfalcaron PDVSA en tiempos de Rafael Ramírez.

Pero no solo los que acumularon miles de millones se fueron al imperio a disfrutar de Mickey (se supone según ellos que el imperio es malo), muchos con otras fortunas mal habidas se instalaron haciendoles los locos y llevando bajo perfil para intentar ocultarse de la justicia, pero al parecer algunos han caído últimamente.

Un caso muy sonado fue el del administrador de los fondos de pensiones de PDVSA, viviendo en Miami su hijo estrelló un lamborgini (con que dinero lo compraría?) , mientra que 500 millones de ese fondo desaparecieron dejando en «cuatro bloques» a los pensionados de la estatal petrolera.

Y así un sin fin de delincuentes se han ido mimetizando en el imperio buscando refugio, algunos han hasta pedido asilo político porque según ellos son «perseguidos».

Asilo Falsos y TPS

Un TPS lo aprovecharían la gran cantidad de solicitantes de asilo falsos, hay unas 70000 solicitudes de las cuales el 99.99% de consideran falsas o que no tienen un aval para demostrar que en verdad son perseguidos por alguna de las causales que indica el recurso de Asilo Político, la mayoría son chavistas, enchufados, corruptos disfrazados e individuos que no son políticos y que apelan a meter la «carpetica» para obtener un status a costillas de un recurso destinado para verdaderos perseguidos políticos, a los cuales se les hace muy difícil lograr el asilo ya que se ha pervertido el recurso, recordemos el caso de la madre, esposa e hijos de Oscar Pérez, aun cuando la señora fue honrada por el presidente Trump en Miami, le colocaron un grillete electrónico como si fuera una delincuente, a la familia de Oscar Pérez le debieron dar de inmediato el asilo, pero por las perversiones que han involucrado la gran cantidad de solicitudes falsas de venezolanos, el sistema se ha endurecido.

Coloquialmente, se dice, el «portugués de la esquina» con cédula venezolana, fue a pedir asilo porque un chavista una vez le dijo que le fiara y el se negó, luego dijo que era perseguido político… Otros ríen diciendo que la oposición venezolana se quedó sin miembros de mesa para las elecciones ya que para un proceso nacional, se requieren 41 mil testigos principales y 41 mil suplente, con más de 70 mil solicitudes de supuestos «políticos» las mesas se quedaron vacías, pero la realidad es que solo el 1% de las solicitudes puede que tengan un caso sólido.

Se pudo conocer que hubo un escándalo de alrededor de 100 solicitudes de asilo político de supuestos «perseguidos venezolanos», TODAS la misma denuncia Copy-Paste con el mismo sello, con el mismo texto, el mismo caso relatado y solo cambiaban nombres y cédulas de solicitantes.

Razones por las que los asilos falsos, corruptos en fuga y enchufados serían beneficiados:

Lo que significa el TPS es que la persona que lo posee tiene una protección especial del gobierno de Estados Unidos, no puede ser deportado ni detenido

La persona que opta por el TPS obtiene un permiso de trabajo

El TPS tiene una duración de aproximadamente 18 meses. Aproximadamente 2 o 3 meses antes de que se venza, el Servicio de Inmigración avisa de su conclusión o su extensión

Las personas que tienen TPS pueden tramitar un permiso para salir y volver a entrar a Estados Unidos

Las personas que tienen en curso un trámite de asilo podrían pedir un TPS. Esto lo que haría es detener el proceso anterior, que se reanudaría una vez finalizado el TPS

En el caso anterior, la especialista en inmigración sugiere que si ya se solicitó el asilo y considera que tiene un caso sólido, no interrumpa el proceso, pues el TPS no es un permiso de residencia sino un estatus temporal

El TPS se le ha otorgado a otras comunidades que el gobierno de Estados Unidos considera que necesitan protección por alguna causa, como Nicaragua y Haití.

En resumen, sea cómo sea, si el asilo es falso, si es un corrupto en fuga, si es un enchufado, el solicitante y su familia tendrá protección por 18 meses en EEUU.

Sin Doble Discurso

Si se aprobara un TPS para venezolanos en EEUU, el discurso de Trump sobre Venezuela se caería ya que según él, dicha situación tendrá una próxima solución, cuando? … no se sabe, pero si aprueba un TPS quiere decir que sus palabras no son correctas.

