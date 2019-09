Unidad Visión Venezuela: “La crisis en Venezuela es política, no jurídica”

Prensa UViVzla. 27.09.19.- La preocupación de la directiva y la militancia del partido político, Unidad Visión Venezuela, por las tribulaciones que atraviesa el país, donde la prioridad es la búsqueda de soluciones acordes a los problemas de la gente -por encima de la diatriba política- y adquirir una verdadera unidad deseada por todos, fue dada a conocer por el economista y secretario de organización de ese partido, Iván López.

Durante sus declaraciones, López destacó las expectativas que mantienen respecto al dólar en la que persiste el temor que retome su alza, “ya que el gobierno, aparte de la aplicación del encaje legal, pese a la paralización del crédito a la actividad productiva y el fallido control de precios, no ha tomado medidas para controlar la inflación; todo lo contrario, la continua estimulado con la emisión de dinero inorgánico, para repartir bonos y otras recetas populistas”.

Acotó que si hay algunos productos que mantienen sus precios, y hasta los bajan un poco, es por la drástica reducción del consumo de la población, como consecuencia de la disminución del poder adquisitivo, producto de un salario insuficiente.

Resaltó la poca importancia que tiene que ver las sanciones aplicadas a personeros y empresas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea y agregó que cuando se inició y se mantuvo la caída de la producción petrolera, con la “progresiva destrucción” de PDVSA, no había sanciones. Asimismo ejemplificó con los casos del complejo de empresas de Guayana, la industria cementera, gran parte del aparato productivo agrícola e industrial nacional, no había sanciones. “La destrucción de la producción nacional, no se debe a las sanciones, sino a la ineptitud y la corrupción que impera en este régimen”.

También se refirió a la reincorporación de la bancada del PSUV a la Asamblea Nacional para afirmar que se trata de la “única forma, como lo hemos planteado, que se pueda comenzar a destrancar el juego; pues el problema que tenemos es político, no jurídico y se soluciona en la AN”.

Explicó que luego que los diputados afectos al régimen abandonaron el Parlamento por más de tres (3) años y después de inventar un «desacato» inexistente, luego de montar la Asamblea Nacional Constituyente y de intentar anular por todas las vías a la Asamblea Nacional; no les quedó otra alternativa que retornar y reconocer al único poder legítimo existente en el actual Parlamento venezolano.

López es partidario de que se le hable claro a pueblo: “Hay que hablarle claro a la gente, pues no se debe seguir creando falsas expectativas a la gente con promesas que no se van a cumplir; desde Unidad Visión Venezuela le seguiremos hablando claro a los venezolanos por muy duro y fuerte que sea y por muy antipático que suene”.

A su juicio es hora de que toda la dirigencia política actué con responsabilidad. No puede ser que después ocho meses, y sin explicación alguna, se siga insistiendo en una ruta que no ha dado resultado. “Eso hay que revisarlo, al igual que las propuestas de los otros factores de la oposición”, enfatizó el dirigente político.

En ese sentido aseguró que continuarán como partido insistiendo en realización de un Encuentro Nacional de la Oposición, porque Venezuela demanda unión. “Es público, notorio y comunicacional, que aun cuando todos tengamos el mismo objetivo que, no es otro que poder lograr el cambio de gobierno, no estamos de acuerdo en el cómo, y eso es sumamente grave. Por nuestro pueblo, urge que cesen las agendas personales”, concluyó.

Unidad Visión Venezuela: “La crisis en Venezuela es política, no jurídica” was last modified: by

En : Política