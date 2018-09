Unidad Visión Venezuela: La inflación está aumentando diariamente más de 7%

Prensa UVIVIZLA, 14.09.18.-El dirigente político de Unidad Visión Venezuela, economista Iván López, hizo un pronunciamiento sobre el nuevo convenio cambiario y un llamado de atención a la ausencia presidencial del país, conjuntamente con la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez, en momentos de mayor crudeza en la crisis económica y social venezolana.

“Nuevos poderes extraordinarios decretados por Nicolás Maduro, solo permiten más controles sobre la economía y más endeudamiento sin el aval de la Asamblea Nacional requeridos en la Constitución Bolivariana vigente”.

Asimismo dijo que decretar nuevos poderes para la compra de materia prima y para expropiar terrenos urbanos para dedicarlos a la producción agrícola, constituye una nueva amenaza a la propiedad privada y un desestímulo para las inversiones. “Llama la atención que lo hace justo antes de viajar a China”.

Según López, la Reconversión Monetaria ha sido otro “fracaso” gubernamental. “A casi un mes del anuncio en cadena, todos los billetes del nuevo cono monetario no han entrado en circulación: Hay cantidades limitadas de billetes de 2, 5, 10 y 20 BsS de los actuales. Los de 50 son escasos y los de 100, 200 y 500, no han aparecido, brillan por su ausencia. Los bancos siguen dispensando 10 bolívares diarios, con el natural enojo de los cuentahabientes”.

Agregó que se mantiene el control de cambio y no hay libre convertibilidad, ni divisas suficientes para cubrir la demanda. “El dólar paralelo seguirá supliendo la demanda insatisfecha, pese a los controles o medidas punitivas”, explicó el economista Iván López del partido Unidad Visión Venezuela.

Destacó que en el corto plazo se va a agravar más, por no liberar el control de cambio de verdad y seriedad, no le dan autonomía al Banco Central de Venezuela que con lo que la hiperinflación promete seguir creciendo.

Recordó que la escasez de efectivo y de productos con precios “acordados” como la carne -para mencionar solo uno- unido al incremento del salario mínimo integral, han disparado la inflación y ha aumentado la escasez.

“La inflación está aumentando a un promedio de más de 7% diario, y para este mes de septiembre batirá nuevamente récord”, aseveró López.

En ese orden de ideas, fue suspicaz al expresar su preocupación por la ida de los dos integrantes más importante del Gabinete Ejecutivo a la nación asiática con el objetivo de buscar oxígeno financiero, promover el Petro, y seguramente a comprometer más el Arco Minero.

