Uruguay quiere demostrar que tiene la mejor defensa del mundial

Continúan las emociones en el Mundial Rusia 2018 que poco a poco se acerca su final. Ahora son sólo 8 selecciones las que disputan el título de campeón y este viernes 06 de julio, inician los cuartos de final. A partir de las 10:00 AM, hora de Venezuela, el Estadio Nizhny Nóvgorod recibirá el enfrentamiento entre Francia y Uruguay. Los uruguayos han hecho una campaña excelente en este mundial y eliminaron nada más y nada menos que a la campeona de Europa que, además, tiene al mejor jugador del mundo. La selección francesa desea repetir las excelentes campañas de los mundiales del 98 y del 2006, este último en el que casi conquistó su segundo título. Los galos cuentan con una selección joven, aguerrida y con garra para llevarse el campeonato. Un empate entre estas dos selecciones no es visto como probable por las casas de apuestas consultadas por OddsShark, por lo que tal resultado se paga a +220.

La selección de Uruguay hizo un gran papel en la fase de grupos al vencer sus tres duelos y ser una de las pocas selecciones en obtener los 9 puntos. Además, mostró contundencia al vencer a los anfitriones, los rusos, que sorpresivamente lograron clasificar a los cuartos de final. Otro punto positivo de la selección uruguaya es su defensa, que ha permitido únicamente un gol en cuatro juegos y ha sabido contener el ataque del rival.

Por otro lado, la selección francesa pasó la primera fase por un grupo relativamente tranquilo en el que venció a Australia y a Perú para clasificar ya en la segunda jornada, y después empató frente a Dinamarca para que ambas pasaran de fase. En esa primera parte, Francia no demostró todo el potencial que se esperaba, pero luego, en su duelo frente a Argentina, la selección francesa mostró las garras y despertó principalmente su ofensiva.

En su juego de octavos de final frente a Portugal, Uruguay demostró ser superior en todos los aspectos del juego y realmente es merecedora de estar en los cuartos de final, no obstante, una duda importante está en el ambiente, su delantero, Edinson Cavani, salió cojeando del duelo ante Portugal y todavía no está 100% recuperado para volver a la cancha. Cavani es duda para el juego ante Francia, y el delantero, sin duda, es una pieza fundamental para las aspiraciones de los charrúas. Por ese y otros motivos, la selección de Uruguay no es la favorita de los sitios de apuestas online en para llevarse el triunfo, y que lo logren, se paga a +360.

Francia comenzó venciendo el encuentro de octavos ante Argentina por un penal cobrado magistralmente por Griezmann, pero luego, rápidamente, le voltearon el marcador y los colocaron en una situación difícil, ya que estaban abajo 2-1, pero fue ahí donde los franceses demostraron a qué vinieron a este mundial y marcaron no uno, ni dos, sino tres goles para colocar el marcador 4-2 que parecía casi definitivo, pero la albiceleste marcó un último gol cuando faltaban escasos minutos para terminar el duelo. Ante Uruguay, Francia deberá vencer la barrera defensiva de los charrúas si quiere vencer y llegar a la semifinal. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, Francia es la gran favorita para llevarse el triunfo, y que lo consiga se paga a +100.

