Uruguay supera 3-0 a Rusia y avanza líder a octavos

Pese a no tener un ‘average’ goleador temible, la selección de Uruguay despachó a Rusia con un 3-0 y avanza a la siguiente fase como líder del Grupo A, con puntaje óptimo de 9 unidades y con portería imbatida. El partido se disputó en el Samara Arena bajo la dirección del árbitro senegalés Malang Diedhiou.

Luis Suárez y Edinson Cavani abrieron y cerraron la pizarra, mientras que un autogol de Cheryshev puso el otro tanto a favor de ‘La Celeste’. El delantero del Barcelona inauguró el marcador a los 10 minutos con un soberbio tiro libre desde la frontal del área, que ejecutó por bajo hacia el mismo palo del arquero Akinfeev.

A los 23′ un disparo de Laxalt desde el vértice izquierdo del área significó un autogol de los rusos en un desvió del balón, que impactó en Denis Cheryshev cuando no iba en trayectoria de portería.

Las malas noticias para Rusia continuaron en el minuto 35 con la expulsión de Smolnikov por doble cartulina amarilla.

Ya en el segundo tiempo, los soviéticos intentaron descontar ante su afición, pero fue Uruguay nuevamente quien firmó la goleada con una diana de Edinson Cavani en el minuto 89.

En el otro partido de la llave, Egipto y Arabia Saudita empataron 1-1. Mohamed Salah y Salman Al Faraj anotaron los goles.

De esta manera Uruguay se medirá en los octavos de final al segundo clasificado del Grupo B, mientras que Rusia lo hará contra el primero.

