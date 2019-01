Uruguay y Venezuela empatan 1-1 en el Sudamericano Sub-20

Uruguay y Venezuela empataron 1-1 este martes por el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20 de Chile, sellando un resultado que refleja la gran paridad de un torneo que lidera Ecuador.

En un partido caliente, con varias riñas dentro del campo, el capitán venezolano Christian Makoun anotó a los nueve minutos la apertura del marcador y Nicolás Acevedo (76) marcó el empate de los charrúas.

Los ‘chamos’ de Rafael Dudamel jugaron una vez más como locales en Rancagua, gracias a la gran migración venezolana que llegó a Chile escapando a la crisis de su país.

Un centro llovido sobre el área uruguaya habilitó al capitán Makoun, defensa de la Juventus de Italia, que aprovechó anotando la apertura del marcador.

Los dirigidos por Fabián Coito apretaron los dientes y buscaron recuperar terreno, pero faltaron ideas y sobró firmeza en el juego de los venezolanos que se fueron al descanso con la victoria en el bolsillo.

En el complemento, Venezuela mantuvo el control del encuentro y llegó en varias ocasiones sobre el área defendida por Renzo Rodríguez.

Pero la Celeste -que defiende el título obtenido dos años atrás en Ecuador- luchó, apareció Nicolás Schiappacasse y el ataque resplandeció.

Con caño incluido, el delantero se metió en el área y sacó un potente remate que sacó suspiros en las tribunas del estadio El Teniente de Rancagua.

El mejor momento charrúa en el complemento prosiguió con una media vuelta de Pablo García que salió alta.

Los caribeños respondieron armados en defensa y sin renunciar al ataque y Rammell Ibarra definió por encima del travesaño.

Cerca de la media hora, encontronazos y una fiesta de amarillas subieron la temperatura del duelo que los uruguayos lograron empatar tras un centro desde la derecha que impulsó a la red Acevedo.

Los ‘gurises’ de Fabián Coito se afirmaron en el resultado y hasta se animaron a buscar más acción en el área rival.

El empate de Uruguay y Venezuela se suma a la igualdad sin goles que sellaron a primera hora Brasil y Colombia.

Entre ambos partidos, Ecuador sacó luz en el torneo venciendo 2-1 a Argentina para quedar en la cima de las posiciones.

El torneo entrega cuatro cupos para el Mundial de la categoría en Polonia (23 mayo-15 junio) y tres cupos a los Juegos Panamericanos de Lima (26 julio-11 agosto).

