Vecinos de Caracas protestan en las puertas de Cotécnica contra abusiva alza en tarifas del relleno sanitario

Más de 50 vecinos de los cinco municipios del área metropolitana de Caracas tomaron las puertas de la empresa Cotécnica en rechazo a lo que calificaron de un aumento desmedido en las tarifas del relleno sanitario, el cual alcanza el 11000 % de incremento, asimismo rechazaron que la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital se niega a consultarle al pueblo estas medias. Los manifestantes no fueron recibidos por ningún directivo de la empresa cerrándoles las puertas en la cara y apagándoles la luz.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, explicó que Cotécnica está cobrando el relleno sanitario con tarifas dolarizadas cuando el pueblo gana en bolívares, un simple apartamento tiene que pagar hasta Bs.S. 900 y una casa el monto alcanza los 2000 esto sin dejar de lado a los comercios que tienen que cancelar la exorbitante cifra de hasta 10.000 Soberanos. “Esto es un atraco a mano armada ejecutado por esta empresa a la cual se le fue asignada la concesión sin ningún tipo de licitación, recalcando que en todo momento se han negado a debatir con los caraqueños incluso llegando al extremo de mandar seguridad y trancarnos las puertas en el rostro”, dijo.

Rojas acusó de complicidad en este hecho a Carolina Cestari como Jefa de Gobierno del Distrito Capital al autorizar a esta empresa a cobrar este descomunal aumento el cual llega a casi el 11000%, cuando la realidad es que la ciudad esta asquerosa y casi en una declaratoria de emergencia sanitaria. “Desde Libertador hacemos un llamado a no pagar este descomunal aumento de tributos, porque es imposible que el pueblo tenga que destinar el 80% del salario mínimo para pagar un servicio que es deficiente. Recordando a Cotécnica le fue otorgada una concesión a dedo sin ningún tipo de licitación y de espaldas al pueblo, exigimos echar para atrás esta decisión y que estos dos entres debatan con los vecinos”.

“Es indignante el trato que nos está dando la empresa Cotécnica el día de hoy”, manifestó Manfredo González, Concejal del Sucre, “vinimos de manera pacífica pero contundente a hacer el reclamo por el aumento del relleno sanitario, que no es un servicio que recibimos los usuarios de manera directa sino que ese servicio se lo prestan es a las alcaldías y deberían ser las alcaldías las que paguen por ese servicio, pero no… ellos (Cotécnica) nos meten la mano en el bolsillo a cada uno de nosotros, y cuando venimos a reclamar nos cierran la puerta en la cara y nos apagan las luces”.

“Vamos a continuar con esta protesta e iremos a las instancias que tengamos que ir”, afirmó el Concejal de Sucre. “No es aceptable que un caraqueño tenga que pagar dos tercios de un sueldo mínimo para pagar un servicio de relleno sanitario que es un pichaque, mal mantenido y mal gerenciado”, aseveró el Concejal y agregó que “de lo que se le paga a Cotécnica, el Gobierno del Distrito Capital recibe el 7 % del monto bruto, que son millones de bolívares que no se revierten a las comunidades”. González destacó además el hecho de que el Gobierno del Distrito Capital que es el ente que regenta Bonanza a través de Cotécnica, no tiene injerencia legal en los municipios mirandinos quienes deben fijar sus propias tarifas en asamblea de concejales.

Comunidades indignadas

Maribel Ferrer, en representación de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta dijo “Nosotros queremos la reconsideración de la tarifa porque esto no puede ser, estamos muy golpeados por una macro devaluación, además de este aumento y del colapso del país no puede expresarse en el bolsillo del ciudadano”.

Gioconda Gutiérrez, una de las participantes de la protesta contó cómo fue atendida por uno de los funcionarios de la empresa de servicio del relleno sanitarios al presentar su reclamo por el monto excesivo de 2.024,45 Bs S. : “Me Atendió un técnico analista de nombre Juan Salazar, quien revisó la facturación y me dijo que no reconocía ningún tipo de reclamo, que los aumentos iban a ser trimestrales y que lo tenía que pagar porque sí, a lo cual me negué, y le dije que ojalá nunca llegue a viejo porque con la pensión que da este gobierno nunca va a poder pagar ni siquiera el servicio de basura”.

Por su parte Garka Carnevali, coordinador del Foro Hatillano, deploró la actitud de los empleados de la empresa Cotécnica ante las demandas de los usuarios, “Hoy Cotécnica castiga al ciudadano, castiga al vecino, nos apagaron la luz y nos cerraron la puerta sencillamente por hacer contraloría social, cómo es posible que el servicio del relleno sanitario ronde, en el municipio El Hatillo, entre las cifras de 1100, 1500 y 1800 Bs. S. cuando un sueldo mínimo o una pensión está en 1.800,00 Bs.S”, y destacó que el 89,1 % del monto total de la factura de servicios públicos van para el relleno sanitario. ¿Cómo hace un pensionado para comer, para pagar su medicinas si ni siquiera puede pagar la basura? Sentenció.

