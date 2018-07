Aseguraron este domingo que una venezolana, e ingenierio industrial egresada de la Universidad de Carabobo, colaboró en el diseño de las cápsulas submarinas que son utilizadas para el rescate de los niños atrapados en una cueva de Tailandia.

De acuerdo al Tv Venezuela, la venezolana, que no fue identificada por este medio, fue contactada por el dueño de la empresa Tesla y SpaceX, quién pidió el diseño y fabricación de 13 cápsulas que serían utilizadas para las labores de rescate.

Indicaron que la profesional se encuentra residenciada en Estados Unidos y es actualmente directora de la empresa Wing Inflatables C.A., donde se encargan de realizar equipos y botes para la Marina norteamericana y otras compañías importantes a nivel mundial.

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, anunció a través de sus redes sociales que tenían a un equipo de ingenieros trabajando en el desarrollo de unas cápsulas submarinas para el rescate de los ocho niños.

Precisó, que el artefacto fue probado en una piscina de Los Ángeles y consiste en una cápsula metálica con forma de bala alargada, que está conectada a sendos tubos por los que entraría el oxigeno necesario para completar la travesía hasta la entrada de la gruta.

“El diseño está basado en los comentarios de equipos de buceo. Cuenta con acceso para el oxígeno en la parte frontal y en la trasera, que tiene forma de cono”, explicó Musk, quien señaló que recibió recomendaciones desde Tailandia.

VIDEO DE PRUEBA DE LA CAPSULA

Venezolana colaboró en el diseño de las cápsulas submarinas para rescatar a los niños de Tailandia, VIDEO was last modified: by

Loading...

Venezolana colaboró en el diseño de las cápsulas submarinas para rescatar a los niños de Tailandia, VIDEO

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):