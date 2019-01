Venezolana Maye Primera ganó el premio Rey de España

Los españoles Francisco Moreno y Conchi Cejudo, la venezolana Maryelina Primera, el boliviano Roberto Navia, el portugués Nuno André Ferreira, el brasileño Marcelo Magalhaes, el argentino Diego Cabot y el nicaragüense Wilfredo Ernesto Miranda fueron los galardonados en las categorías tradicionales. Además, el mexicano Joaquín López-Dóriga recibió una mención honorífica a su larga carrera televisiva mientras que la agencia brasileña Amazonia Real, un medio sin ánimo de lucro, recibió el galardón al Medio de Comunicación más Destacado de Iberoamérica. Esta es la XXXVI edición de los galardones, convocados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores español, y a la que se presentaron 200 trabajos de 18 países de Iberoamérica para las ocho categorías. El nicaragüense Wilfredo Ernesto Miranda Aburto, de la publicación Confidencial, fue galardonado con el Premio Iberoamericano de Periodismo por un artículo de investigación sobre la represión de las protestas contra el Gobierno de Nicaragua, que causó cientos de muertos el año pasado. Para el argentino Diego Cabot y su equipo del diario La Nación fue el Premio de Prensa, por el artículo “Los cuadernos de las coimas” sobre la corrupción en el anterior Gobierno justicialista de su país. El brasileño Marcelo Magalhaes, junto con su equipo, recibió el Premio de Televisión por Marcelo Magalhães Menezes y su equipo por un programa sobre piratas en la Amazonía, emitido por Record TV. Es la segunda vez que Magalhaes logra el galardón, tras haberlo conseguido en 2016. La venezolana residente en EEUU Maryelina “Maye” Primera obtuvo el Premio de Periodismo Digital por una serie de reportajes para Univisión y El Faro de El Salvador sobre las migraciones provocadas por la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica. Conchi Cejudo y su equipo de la Cadena Ser (España) lograron el Premio de Radio por la serie de reportajes “Vidas enterradas”, en la que se intenta rescatar la vida y la muerte de personas asesinadas o represaliadas durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975). También repitió galardón el boliviano Roberto Navia Gabriel, que recibió el Premio Especial Iberoamericano de Periodismo Ambiental y Sostenible por un trabajo multimedia en el que denuncia la caza ilegal e indiscriminada de jaguares en Bolivia, y publicada en el diario El Deber. El Premio de Fotografía fue para el portugués Nuno Andrés Ferreira, de la agencia LUSA, por una imagen del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, intentando consolar a un anciano durante una visita a las localidades del centro de ese país que fueron gravemente afectadas por incendios forestales. El lingüista español Francisco Moreno fue galardonado con el XV Premio Don Quijote de Periodismo por el artículo “La represión lingüística del español en Estados Unidos”, publicado en The New York Times en español. El veterano presentador de noticieros televisivos mexicano Joaquín López-Dóriga, nacido en España, recibió una mención honorífica especial por su larga carrera. Finalmente, la agencia de noticias brasileña Amazonia Real, una iniciativa sin ánimo de lucro que se centra en los pueblos indígenas y la protección ambiental, recibió el Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica. El jurado de los Premios, patrocinados por el Grupo Suez, estuvo encabezado por el presidente de EFE, Fernando Garea, y formado por otros cinco veteranos periodistas de Iberoamérica y el Reino Unido. fuente.laverdad

