Venezolano Javier Farías dirige nuevo videoclip de Tito Candela “Sarthou”

Alexis Romero, alias Tito Candela, músico y productor marabino descubierto en Francia y firmado por la reconocida disquera francesa “Kidding aside”, lanza su nuevo videoclip “Sarthou”, dirigido por el afamado realizador venezolano Javier Farías, una eminencia en el país como animador audiovisual.

La pieza audiovisual es completamente realizada con técnicas de animación por Javier Farías, quien se especializa además de la dirección en motion graphics y animación 2D y 3D.

Javier Farías alias “Rodilla”, ha dirigido previamente 2 videos para Tito Candela: “Home” y “Fuego”. “Sarthou” es el primer sencillo del disco “Fuego”, siendo a su vez el primer disco como solista de este artista, sin abandonar la agrupación también venezolana a la cual pertenece actualmente “La Gallera Social Club”, residenciados igualmente en Francia y representados por la disquera “Kidding Aside”.

“Estos videos musicales se caracterizan por mezclar estilos y efectos especiales para crear mundos y atmósferas que acompañan cada canción”, indicó Javier Farias, Reconocido director y animador de los videoclips del cantante, y quien es reconocido como uno de los mejores.

“Sarthou” es una mezcla de ritmos venezolanos, africanos, electrónicos y tropicales, transmitiendo sensualidad y fuerza en cada una de sus notas. Tito Candela como se le conoce, se inspira en la experimentación de la música tropical y los ritmos africanos.

