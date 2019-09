VENEZOLANO LEOPOLDO GÓMEZ ARRANCA EN BARTOW

El motociclista Leopoldo Gómez verá acción este domingo en la localidad estadounidense de Bartow, en lo que será definitivamente el inicio del certamen 2019-2020 del Florida Trial Riders en la modalidad hare scrambles.

Originalmente, la apertura del torneo estaba prevista para el pasado 15 de septiembre a desarrollarse en Ormond Beach, pero la competencia fue suspendida 48 horas antes de darse la salida debido a las malas condiciones meteorológicas que se registraron en esa área de la península de Florida.

La cancelación de la ronda inaugural dejó entonces a Bartow como la encargada de abrir el calendario que constará de trece reuniones, en caso de no ser recuperada la prueba de apertura.

El caraqueño Leopoldo Gómez estará a los mandos de una KTM de 450cc, máquina con la que buscará ser uno de los protagonistas en la categoría Senior A. En la campaña 2016-2017, Gómez fue campeón en la clase Vet B, en tanto en la 2017-2018 se hizo con el subcampeonato en Senior A.

La actuación más reciente de Leo Gómez la completó en el torneo Grand National Cross Country (GNCC), al concluir en el cuarto lugar en la división Senior A, cita realizada en Palatka, siempre en el estado de Florida.

El experimentado Leo Gómez hace campaña en el motociclismo regional norteamericano gracias al respaldo de las empresas Motorshopcenter, Mobius, Odigrips y Acerbis.

El calendario del FTR 2019-2020 se prolongará hasta mayo de 2020, y, de momento, la programación contará con trece rondas tras la suspensión de la fecha de apertura, aunque es posible que la carrera de Ormond Beach pase a ocupar el lugar de la séptima o duodécima válidas que todavía no tienen un escenario asignado.

