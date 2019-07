Venezolanos en España no deberán ir a los consulados para obtener licencias de conducir

Antonio Ecarri, embajador designado por Juan Guaidó en España, aclaró este viernes que los venezolanos que deseen obtener licencias de conducir en ese país no deberán pasar por los consulados, que se encuentran en manos de funcionarios de Nicolás Maduro.

El diplomático anunció esta semana que se había llegado a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico de esa nación europea para la reactivación del canje de licencias de conducir venezolanas a partir del lunes próximo.

Antes de que se suspendiera el convenio de cambio de licencias de conducir, el protocolo incluía la tramitación en los consulados. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron las autoridades de la DGT con Ecarri implica la supresión de ese requisito.

“La verificación del permiso con las autoridades venezolanas se realizará de manera automática”, señaló DGT en su sitio web.

Los venezolanos que quieran realizar el canje de licencia deberán solicitar una cita a través del portal web de DGT, y el retiro se realizará en las oficinas de ese organismo español.

