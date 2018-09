Venezolanos lanzan videojuego “Spectrum” para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One

La agencia venezolana de desarrollo de videojuegos 3D Avenue, lanza al mercado su más reciente título para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Se trata de “Spectrum”, uno de los pocos juegos con sello venezolano que los gamers del mundo entero pueden disfrutar y que ya está disponible para descargar de forma digital en la consola de tu preferencia.

Spectrum es un juego de plataforma con una estética minimalista, ambientado en un mundo abstracto, en donde el jugador controla una entidad oscura que intenta llegar a los portales en cada nivel, mientras evita los objetos coloridos que encuentra en su camino. Sus creadores lo hicieron inspirados principalmente en los clásicos juegos de Nintendo Entertainment System (NES),

“La idea surge de unos tests técnicos realizados por uno de los integrantes de nuestro equipo, probando la tecnología de Unity3D. Inmediatamente vimos potencial para crear un juego completamente nuevo. El juego tiene mucha inspiración en videojuegos clásicos de la era del NES como Súper Mario Bros y Mega Man; pero también tiene mucha inspiración de juegos Indie como Super Meat Boy y VVVVVV entre otros”, dijo Santiago Salcedo, lead game designer y Co-founder de 3D Avenue.

Por su parte, su socio David Morón, asegura que Spectrum nace de unos experimentos donde probaron controles con acelerómetro para mover al personaje; es decir, inclinando el teléfono. “Esto nos gustó y de allí pasamos a seguir implementando otras mecánicas como el salto y otras cosas como la estética minimalista”, explicó Morón.

El arte del videojuego toma inspiración de distintas fuentes, desde el diseño arquitectónico de Eduardo Arroyo, pasando por los icónicos diagramas del metro de Nueva York realizados por Massimo Vignelli, y hasta de las formaciones rocosas hexagonales de Irlanda, que le dan un toque único a las figuras abstractas que componen el colorido mundo de Spectrum, el cual está además ambientado con una música hipnotizante que, en suma, lo convierten en un juego genial para los amantes de los juegos de plataformas.

Sobre la empresa

3D Avenue ya se ha convertido en toda una referencia nacional en el desarrollo de videojueos en Venezuela. Su plataforma de trabajo fundamental es Unity 3D donde experimentan y conciben sus maravillosas creaciones.

La agencia tiene sede física en Maracaibo y es una de las pocas en el país que desarrolla tecnología para videojuegos; todo, gracias a la pasión que mantienen por los juegos de video. “Ha sido un gran avance para nosotros haber logrado lanzar en las plataformas más reconocidas del mercado, a futuro queremos trabajar en proyectos con un alcance mayor a lo que logramos con Spectrum”, expresó David Morón, muy orgulloso de lo que han logrado hasta ahora.

En 2012, esta joven empresa que ya cuenta con cinco años de experiencia, lanzó el videojuego Nanomites, otra creación del emprendimiento venezolano.

NOTA DE PRENSA

FUENTE:Julio Urribarrí

Venezolanos lanzan videojuego “Spectrum” para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One was last modified: by

Loading...

Venezolanos lanzan videojuego “Spectrum” para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):