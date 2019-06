Venezolanos que residen en Colombia deben retirar sus pasaportes en Caracas

CARACAS.- El Gobierno nacional informó que la entrega de pasaportes y prórrogas gestionados por los connacionales en el vecino país, podrán ser retirados únicamente en la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en Caracas.

En este sentido, es necesario recordar que la emisión, renovación y prórroga de pasaportes venezolanos dependen exclusivamente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que apoyados en las legítimas representaciones diplomáticas y consulares de Venezuela, son las únicas entidades que cuentan con la capacidad jurídica para brindar los servicios del Estado venezolano en el exterior, así lo publicó VTV.

De esta manera se informa a toda la comunidad venezolana residente en la República de Colombia que todos estos documentos se encuentran en resguardo del Saime y a la espera por ser retirados por los connacionales que así lo requieran.

En : Trámites