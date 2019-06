VENEZUELA: 18 muertos al volcar autobús Encava de Expresos Jáuregui en Perijá, FOTOS

MARACAIBO.- La tragedia se embarcó con los 59 pasajeros de un autobús Encava de Expresos Jáuregui que salió de San Cristóbal y tenía como destino el terminal de Maracaibo. Alrededor de las 8:00 de la mañana de este domingo 16 de junio, un siniestro vial acabó con la vida de 18 personas (14 en el acto), según reportes policiales. Ocurrió a la altura de la Troncal 6, Kilómetro 72, del sector Puente Palmar, vía a la Villa del Rosario, en el municipio Rosario de Perijá.

“Todos estábamos despiertos porque hicimos una parada en una alcabala, minutos antes. Un caucho explotó, el bus perdió el control y cayó por un barranco; nos estrellamos contra un árbol. Me desmayé. Cuando desperté, solo escuchaba los gritos de auxilio. Las personas que iban del lado derecho murieron. Fue horrible lo que vi”, narró, desde la emergencia del Hospital General del Sur (HGS), Kerduin Olivares, de 23 años. Es uno de los afortunados sobrevivientes.

Precisó que 48 personas estaban sentadas y 11 iban de pie.“Además del exceso de peso, el chofer manejaba muy rápido, un muchacho se había levantado para pedirle que bajara la velocidad porque había niños y embarazadas. No le dio tiempo. Quizás, si hubiese ido más lento, no habría pasado esto”, lamentó.

Euclides Andarcia contó que su hijo, Euclimag Andarcia (28), aunque tiene mucho dolor, está recuperándose. “Su esposa está muy golpeada, igual que su cuñada, pero su suegro falleció”.

Parte de los heridos se llevó al Hospital I Virgen del Rosario, pero la mayoría se trasladó hasta el HGS. El director de ese recinto, Alfredo Mogollón, declaró a PANORAMA que ingresaron 19 pacientes lesionados:

“Nos trajeron solo adultos. Los cinco que están más graves requieren ir a quirófano. Presentan fracturas de pierna, de brazos, amputación de algunos dedos, una lesión de mandíbula y hay una señora de 58 años que tiene un trauma abdominal cerrado sangrando y un traumatismo craneoencefálico severo (…) Todos se están evaluando”.



Destacó que tardaron cerca de una hora para habilitar espacios para la cantidad de afectados, algunos permanecen en la emergencia y el resto fue subido a hospitalización.

Aseguró que el recinto de salud “está en capacidad de atenderlos”. Algunos insumos faltantes fueron suministrados por la Secretaría de Salud. “El personal del oncológico está habilitando el tomógrafo porque, como es fin de semana, no funciona. Se harán tomografías a dos pacientes que están delicados”, afirmó Mogollón.

Se conoció que el conductor del autobús se mantiene con vida. El colector, un menor de edad, murió en el sitio.

