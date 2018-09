VENEZUELA: Apagón en varias zonas de Caracas, Miranda y Vargas

A las 12:17 de la tarde de este domingo un nuevo apagón afectó a varias zonas del Distrito Capital, Miranda y Vargas. Entre las zonas que se quedaron sin servicio eléctrico se encuentran: La Castellana, Los Palos Grandes, Altamira, Los Dos Caminos, La Florida, La Candelaria, La Candelaria, Petare, Fuerzas Armadas, San Bernardino, Catia, Macaracuay, Petare, La Urbina, La California, Colinas de Bello Monte, Chacao, San Martín, Catia, La Candelaria La Mar, Maiquetía, entre otras.

Minutos más tarde, usuarios en la red social Twitter reportaron que también en el estado Carabobo varias zonas se quedaron sin servicio eléctrico.

Hasta el momento, Corpoelec no ha oficializado la razón de este apagón.

