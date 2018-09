Venezuela aplastó a Panamá, con doblete de Salomón Rondón

Con dos goles de Salomón Rondón, delantero del Newcastle de la Liga Premier inglesa, la selección de Venezuela derrotó este martes 0-2 a Panamá, en duelo amistoso celebrado en el estadio Rommel Fernández en la capital panameña.

El partido arrancó sin un claro dominador, con una Venezuela que lo intentaba en velocidad y una Panamá que jugaba a no equivocarse ante los ataques de los veloces volantes del rival.

En el minuto 2, Darwin Machis daba el primer campanazo de peligro sobre la portería panameña, aunque su remate de media distancia se fue desviado.

La zaga panameña tenía las manos llenas con Machis e intentaba siempre salir por la banda derecha, con Michel Amir Murillo, pero la presión del rival no dejaba que hilvanaran una jugada de peligro.

En esas salidas, siempre a través de Román Torres, un error en el minuto 9 permitió a Rómulo Otero robar la pelota y encarar la portería, pero para suerte de los locales no concretó la jugada.

Un minuto después, Otero aparecía otra vez, pero su remate de zurda se fue desviado.

No fue hasta el minuto 21 cuando la roja centroamericana reaccionó, Gabriel Torres se descuelga con balón pegado al pie y remata, pero el disparo solo acabó en un “!uffff!” de la grada.

En el 23 comenzó el espectáculo de Rodríguez, el volante del INK Istra croata, quien tomó la pelota y sirvió a Cristian Martínez, que pisó área, pero la zaga venezolana conjuró el peligro panameño.

En una de las pocas ocasiones en que se vio a Rolando Blackburn, el delantero logró una falta a borde del área, para que a los 43 minutos Fidel Escobar sacara un remate, que se fue por arriba del larguero del marco cuidado por Rafael Romo de Venezuela.

Francisco Palacios, lateral izquierdo del cuadro panameño, a los 40 dejó suelto a Luis González, para que sacara centro al área, pero para suerte de la roja centroamericana su capitán Román Torres despejó de cabeza la pelota y mantuvo el cero a cero.

Rodríguez, en el 41, en una acción de lujo, sirvió de tacón a Martínez, pero el volante panameño estrelló el balón en las piernas de Romo.

La última de peligro de la primera mitad, fue en el 42, cuando Machis remató directo, de más de 20 metros, al marco panameño, pero Luis Mejía con apuros sacó el balón de bote pronto con las rodilla, en una acción que fue coreada por los panameños en el estadio.

Con la pizarra en blanco, el árbitro jamaiquino Oshane Nation pitó y mandó a ambos equipos a los vestuarios.

El segundo tiempo arrancó con una Panamá más animada. En el minuto 46 Martínez se lleva la pelota y remata de media distancia, pero Romo estuvo atento para estirarse y sacar el remate.

En el minuto 52 llegó la respuesta venezolana por conducto de Otero, que de tiro libre le quemó los guantes a Mejía.

En el 55 Venezuela hace los primeros cambios, entre esos al goleador Salomón Rondón y a Jefferson Savarino.

Esa dupla a los 66 iba a dar frutos. Savarino se descolgó por la derecha, sacó centro y Rondón con un toque suave la introdujo en el arco panameño, para poner el 0-1 en el marcador.

Con la ventaja, la visita bajó el ritmo y busco el contragolpe, dejando el balón a los panameños, que nunca tuvieron claro qué hacían.

En ese juego físico se fueron diluyendo los minutos, Panamá a la desesperada lo intentó, pero a los 90 minutos, Eduard Bello, quien también ingresó en la segunda mitad, roba un balón para cedérselo a Rondón, que con un disparo cruzado puso el marcador definitivo de 0-2 para Venezuela.

