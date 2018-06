VENEZUELA: Atroz! En el estado Táchira venden las bolsas de sangre hasta en 70 millones

De acuerdo a lo reseñado por el diario La Nación, el doctor José Vicente Franco, pediatría infectólogo. “La situación es tan grave en el país que incluso están vendiendo la bolsa de sangre entre 40 y 70 millones de bolívares, hecho que llena de preocupación e indignación al a comunidad en general”.

Explicó que los familiares de los pacientes hacen el sacrificio y compran el líquido que está garantizado en cuanto al procedimiento que debe tener para luego ser transfundido a cualquier paciente.

Precisó que el lunes los familiares de una niña de tres meses debieron comprar sangre, cancelando 40 millones de bolívares. “Cómo es posible que se llegue a estos extremos porque en el Hospital no hay serología, entonces están colocando sangre sin este procedimiento, ante esta situación la gente opta por comprarla con tal y esté garantizada. No obstante, para hoy ya dijeron que están pidiendo 70 millones por el vital líquido”, declaró.



No hay reactivos

“No hay reactivos contestó una enfermera del Hospital del Seguro Social y la sangre debe ser sometida a siete pruebas antes de colocarse a cualquier paciente, porque no se sabe qué enfermedad puedo tener el donante, de repente tuvo hepatitis, posee el virus HIV, al ser analizada la sangre el paciente evita el riesgo que luego pueda contraer determinadas enfermedades.

“Son muchos los reactivos que se necesitan además del material, insumos que de verdad no tiene el primer centro de salud del estado como es el Hospital Central” apuntó Franco.

Ahora tanto en el Hospital del Seguro Social como el Central, todo lo tienen que costear los pacientes, y de verdad ya no tienen recursos para garantizar el tratamiento a quien lo exige y a este problema se suma que cada día hay menos personal en los establecimientos de salud.

Sin médicos internos

En el caso del Hospital del Ivss, emergencia no tiene médicos internos, desde el 15 de diciembre de 2017, se está sin residente de pediatría, hace rato que solo se están atendiendo estrictas emergencia si es que se pueden resolver porque no se puede hacer nada.

“Acepten que la situación es muy grave y quien hizo botar al ministro de salud fue el informe de la UPS que aclaró que Venezuela en ningún momento ha solicitado la compra de algunos medicamentos”, subrayó el doctor José Vicente Franco.

VENEZUELA: Atroz! En el estado Táchira venden las bolsas de sangre hasta en 70 millones was last modified: by

Loading...

VENEZUELA: Atroz! En el estado Táchira venden las bolsas de sangre hasta en 70 millones

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):