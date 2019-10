En un anuncio realizado por un diputado Francisco Torrealba en su cuenta twitter, se pudo conocer que el salario mínimo mensual en Venezuela pasó a Bs. 150.000 o USD $7.60 , o lo que es lo mismo $0.25 centavos de dólar diario, manteniendo el ingreso de los trabajadores un 75% por debajo del umbral de la pobreza de la ONU.

De acuerdo a la ONU, el umbral de la pobreza se definen como «población viviendo con $1 dólar diario.»

A continuación la información:

#FelizLunes Nuevo ingreso mínimo para tod@s l@s Trabajador@s en la República Bolivariana de Venezuela ha sido establecido en 300 mil Bolívares Soberanos de los cuales 150 mil corresponden a Salario Mínimo y 150 mil a Cesta Ticket Socialista.#ClaseObreraResteadaConMaduro pic.twitter.com/lwTe7l6mvT — Francisco Torrealba (@torrealbaf) October 14, 2019

Venezuela aumenta el Salario Mínimo a Bs.150.000 o $0.25 centavos al día y sigue en Umbral de la Pobreza de la ONU was last modified: by

En : Economía