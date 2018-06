El periodista Wilmer Martinez V desde su cuenta twitter informa que está bloqueado el paso entre el estado Barinas y el estado Táchiras debido a que la fuera del rio Torbes socavó parte de la carretera:

NO HAY PASO VIAL: Entre Barinas -Tachira a la altura puente Chururu (Tachira) pues el rio Torbes-Chururu socavo parte de la carretera y el puente. Tomen lprevisiones @trafficVzla pic.twitter.com/85w9WSvsKO — Wilmer Martinez V (@wilanthon) 26 de junio de 2018

VENEZUELA: Bloqueado el paso entre Barinas y Táchira, el rio Torbes-Chururu socavo parte de la carretera was last modified: by

Loading...

VENEZUELA: Bloqueado el paso entre Barinas y Táchira, el rio Torbes-Chururu socavo parte de la carretera

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):