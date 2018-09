VENEZUELA: Canasta Básica Familiar de agosto pasó a niveles astronómicos y se ubicó en BsS 20.817

CARACAS, VENEZUELA.- De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Básica Familiar de agosto subió a niveles astronómicos y sobrepasó los Bs.S 20mil o 2.081.700.000 Bolívares fuertes o 2.081.700.000.000 Bolívares de los verdaderos o reales, ubicandose en BsS 20.817 Soberanos..

El nuevo monto a pagar para adquirir los bienes que comprenden la canasta básica familiar representa un incremento de Bs 9.244 (Bs.F 924.460.114) respecto al mes de julio, reseñó Unión Radio.

“Si el salario nuevo hubiese existido en el mes de agosto, se iban a requerir 6.5 salarios mínimos nuevos para cubrir el precio de la canasta alimentaria y 12 salarios de Bs 1.800 para cubrir el costo de la canasta básica”, afirmó Meza.

El director del Cendas-FVM informó además que el incrementó anualizado de la canasta básica familiar entre agosto del año 2017 y 2018 fue de 70.748,1%.

Con información de Unión Radio

