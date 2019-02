Venezuela cierra su frontera marítima con las Antillas Holandesas

CARACAS.- Con la decisión se suspenden los zarpes y vuelos desde y hacia las vecinas islas como Curazao, Aruba y Bonaire, ubicadas frente a las costas del estado Falcón, en el noroeste de Venezuela, dijo el vicealmirante Vladimir Quintero. El funcionario no explicó las razones del cierre ni por cuánto tiempo se prolongaría.

Un jefe militar regional dijo este martes que Nicolás Maduro ordenó cerrar la zona fronteriza venezolana con las Antillas holandesas, desde donde la oposición venezolana espera la llegada de ayuda humanitaria acopiada en Curazao.

Este martes, el comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) Falcón, vicealmirante, Vladimir Quintero Martínez, anunció el cierre de las fronteras marítima y aérea de esta región.

“Se deben suspender los zarpes y vuelos desde y hacia las vecinas islas de Aruba, Bonaire y Curazao (…) los comandantes con responsabilidades en puertos y aeropuertos deben “proceder de inmediato”, fue el mensaje que circuló entre algunos trabajadores de instituciones públicas de la península de Paraguaná.

