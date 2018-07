VENEZUELA: Colegio de Médicos estima que más del 45% de los niños en el país sufren desnutrición

Dora Colmenares, secretaria del Colegio de Médicos del Zulia, afirmó que aproximadamente 45% de los niños venezolanos sufren de desnutrición

Explicó que esta semana han muerto siete niños por esta causa en la entidad. “Esto es porque nos hemos dado cuenta, pero son muchos los niños que se están muriendo por desnutrición”, dijo durante una entrevista para NTN24.

Agregó que las instituciones no cuentan con fórmulas lácteas, medicamentos o alimentos apropiados para los pacientes. “Solamente se les da carbohidratos, nada de proteínas. No hay una alimentación balanceada”, comentó.

Colmenares hizo un llamado a organismos internacionales para que tomen medidas ante esta situación.

