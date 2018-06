VENEZUELA: Docentes universitarios iniciaron paro de 48 horas

Los docentes universitarios iniciaron un paro de 48 horas este jueves para exigir salarios dignos. La acción es respaldada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela y la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales Universitarios en Funciones Profesionales.

La medida recibió el respaldo de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv).

“No son los sindicatos quienes están parando la universidad venezolana, es el gobierno nacional con su irrespeto a la clase trabajadora sometiéndola a hambre, miseria, enfermedad y muerte”, explicó Fapuv en su Twitter.

