VENEZUELA: El día del periodista con poco que celebrar..

Hoy es el día del pèriodista en Venezuela, el mismo tiene diversas fechas de celebración en Latinoamérica, pero en el país ubicado al norte del sudamérica, hay poco que celebrar para los profesionales que todos los días llevan las noticias a la ciudadanía.

La celebración del día del periodista en cada país tiene su origen en la conmemoración del 8 de septiembre se conmemora elDía Internacional del Periodista en homenaje al periodista checo Julius Fucik, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943.

Ataques a periodistas en Venezuela:

De acuerdo al SNTP , el sindicato nacional de trabajadores de la prensa en Venezuela: entre el año 2012 y lo que va de 2018, unos 1.328 periodistas se han ido del país a causa de la crisis del país y las difíciles condiciones para el ejercicio profesional.

Ataques sistemáticos



Muchos son los factores que influyen en la decisión de tantos reporteros venezolanos de salir del país, pero entre las causas que más impactan en el ejercicio está la censura impuesta por el Gobierno nacional y el cierre de medios por medidas directas o indirectas que buscan frenar y controlar la crítica y la contraloría social.

Prueba de ello es que durante 2018, unos 15 medios impresos, 4 medios digitales y una plataforma televisiva han sido afectados por la falta de insumos, sanciones y bloqueos que vienen por parte de los organismos del Estado.

Sólo en 2018, ocho diarios se han visto obligados a cerrar por la negativa de la corporación Alfredo Maneiro de vender los insumos para la impresión. En la lista están: Versión Final, de Maracaibo; La Prensa de Barinas, La Región de Oriente, El Impulso de Lara, El Tiempo (en el área Metropolitana), La Verdad de Monagas, El Oriental, Las Noticias de Cojedes. Además, los cuatro impresos: El Periódico de Monagas, La Verdad de Vargas, La Prensa de Monagas, Diario última Hora de Portuguesa se vieron obligados dejar de circular los fines de semana y otros dos (Visión Apureña y Diario Los Andes) decidieron pasar a semanario para rendir los pocos recursos que les quedan.

