Venezuela empata 0-0 con Brasil, y los cariocas celebran un triunfo ¿WTF?!!

BRASIL .- Impecable tanto en defensa como en ataque, la Vinotinto empató con Brasil 0-0 en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía por la segunda jornada del grupo A de la Copa América 2019. Un resultado histórico que tuvo al VAR como protagonista anulando dos goles a los brasileños, ambos por fuera de juego de Roberto Firmino, el primero a los 59 minutos y el segundo a los 89′.

Yordan Osorio junto a Mikel Villanueva fueron de lo mejor que tuvo el combinado nacional en defensa. Yangel Herrera y Darwin Machís hicieron lo propio en el mediocampo creando gran cantidad de ocasiones para Salomón Rondón que estuvo muy activo durante todo el encuentro.

Durante los primeros 15 minutos del encuentro Brasil dominó las ocasiones, pero Venezuela supo encontrar el camino al arco de Alisson por medio del contra ataque. La canarinha intentaría pegar primero con un disparo de Richarlison que Wuilker Faríñez mandaría a tiro de esquina.

A los 19′ Venezuela respondió con Salomón Rondón que estuvo a punto de hacer subir el primer gol venezolano con un gran cabezazo, tras un centro impecable de Yangel Herrera, que salió rozando el palo izquierdo del arquero brasileño. Tres minutos más tarde un centro peligroso de Tomás Rincón sería enviado a tiro de esquina por la defensa verdeamarela.

A los 24′ y 25′ Machís tuvo dos ocasiones consecutivas. En la primera el jugador del Cádiz español llegó hasta la línea de fondo, pero su centro al área chica fue enviado a tiro de esquina por los brasileños, tras el saque de esquina Machís volvería a probar suerte desde fuera del área pero su disparo salió directo a las manos de Alisson.

Tras los primeros 20 minutos de encuentro la selección nacional se animó en ataque y puso a trabajar a la defensa canarinha.

Al minuto 32 Brasil tendría una oportunidad de oro para anotar el primero. Mikel Villanueva cometió una falta en la frontal del área a Coutinho, Dani Alves fue el encargado de cobrar el tiro libre pero su remate impactó en la barrera para luego salir al tiro de esquina.

A los 38 minutos llegaría el susto para la defensa venezolana. El árbitro Bascuñan anuló el gol de Brasil por una falta en ataque de Roberto Firmino a Mikel Villanueva.

La última de la primera parte fue para la Vinotinto. Un centro de Jhon Murillo a Salomón Rondón fue cortado a tiempo por el arquero antes de que llegará a los pies del Gladiador.

Los brasileños lamentaron cada ocasión desperdiciada en ataque.

En la segunda mitad Brasil entró con ganas de llevarse la victoria con su primer cambio en el que entraría Gabriel Jesús en lugar de Richarlison.

La modificación le saldría perfecta a Tite y su selección se vería aún más activa en ataque. A pesar de esto la Vinotinto no dejó de intentarlo y Darwin Machís, uno de los mejores del combinado nacional, realizó una gran jugada individual a los 52 minutos que le valió para sacar una falta en el área rival.

La defensa venezolana siguió sufriendo las embestidas del ataque brasileño, pero logró repeler todas y cada una de ellas. La más peligrosa fue a los 59 minutos. Gabriel Jesús logró marcar el primer gol verdeamarelo pero el VAR anuló la anotación tras el fuera de juego de Firmino, quien asistió al jugador del Machester City.

Yangel Herrera saldría del terreno de juego para darle espacio a Yeferson Soteldo. Dudamel buscaba revolucionar el ataque venezolano con este cambio y lo logró.

Tite respondería a los 72′ con Everton por David Neres para conseguir un gol que les diera la victoria. Tres minutos después Everton mandaría un centro peligroso al área que fue nuevamente repelido por la defensa Vinotinto.

Machís, de excelente partido , dejó su lugar a Arquímedes Figuera, quien un minuto más tarde probaría con un disparo lejano que se iría por encima del arco.

El último cambio de Dudamel sería para buscar el partido. A los 86′ «El Gladiador» dejaría su lugar en la cancha a Josef Martínez.

A los 87′ después de la entrada de Josef, Brasil marcaría el gol que significaba la victoria. Una gran jugada de Everton caería a los pies de Coutinho que la mandaría al fondo de la red.

Dos minutos más tarde el VAR volvería a entrar en acción y anularía el gol por una posición adelantada de Firmino que roza el balón antes de que este entre al arco de Wuilker Faríñez.

Con este resultado Venezuela queda en el tercer lugar del grupo con dos unidades mientras que Brasil y Perú están en la cima con cuatro unidades cada uno.

Los dirigidos por Tite se medirán al combinado inca el sábado 22 de junio por el liderato del grupo. Mientras que Venezuela se verá las caras con Bolivia para asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo.

FUENTE.PANORAMA

Venezuela empata 0-0 con Brasil, y los cariocas celebran un triunfo ¿WTF?!! was last modified: by

En : Deportes