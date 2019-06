Venezuela entre las Peores Economías del Mundo

Solamente Eritrea y Somalia aparecen en peor posición que Venezuela, de acuerdo al sitio web de investigación de cifras , Doing Business.

Según el sitio web de clasificación de economías, patrocinado por el banco mundial,

» Las economías son clasificadas entre el puesto 1 y 190 en la facilidad para hacer negocio. Una clasificación más alta, es decir, más próxima al 1, significa que las regulaciones en el ámbito de los negocios de esa economía facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. Las clasificaciones se determinan en base a la media de las puntaciones obtenidas en los 10 indicadores que componen Doing Business. Las puntuaciones se basan en un análisis concluido en mayo de 2018.»

Pero no solamente en la clasificación general se encuentra tan mal, púes en la facilidad de hacer negocios está de 188 de 190, en la apertura de un negocio está de 190 de 190, en el manejo de permisos de construcción 152 de 190, en la obtención de electricidad 186 de 190, en el registor de propiedades 138 de 190, en la obtención de crédito 124 de 190, en la protección de los inversionistas minoritarios 180 de 190, en el pago de impuestos 189 de 190, en el comercio transfronterizo 187 de 190, en el cumplimiento de contratos 148 de 190 y la resolución de la insolvencia 165 de 190.

Fuente.http://espanol.doingbusiness.org/es/rankings

En : Economía