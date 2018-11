MARACAIBO, VENEZUELA.- Un fuerte temblor de varios segundos de duración afecto la zona del Estado Zulia, Trujillo, Táchira y Mérida, todos ubicados al oeste de la capital de Venezuela.

Durante la tarde este Sábado 24 de Noviembre de 2018, la capital del Estado Zulia, fue sacudida por un fuerte temblor que dejó atónitos a los zulianos debido a su intesidad.

Hasta ahora no se reportan daños, pero desde los estados fronterizos con Colombia notifican sobre la intesidad percibida del fenómeno sísmico.

Actualización:

De acuerdo al Servicio geolólico Colombiano el epicentro parece haber estado ubicado en el estado Valera, Estado Trujillo y la magnitud fue de 5.1 grados

Redacción NotiActual

VENEZUELA: Fuerte Temblor de 5.1 grados con epicentro en Valera sacude la Zona Occidental del país was last modified: by

Loading...

VENEZUELA: Fuerte Temblor de 5.1 grados con epicentro en Valera sacude la Zona Occidental del país

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):