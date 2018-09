MARACAIBO, VENEZUELA.- Este lunes, un grupo de vecinos en Maracaibo, estado Zulia, mantienen cerrado el paso en el sector La Virginia luego de estar más de 24 horas sin servicio eléctrico.

Jesús Murillo, habitante de la zona, afirmó que los ciudadanos no han dormido desde hace un día por la falta del servicio, por lo que decidieron salir a protestar ante la falta de respuesta de los entes correspondientes.

Algunos sectores afectados con la falla son Primero de Mayo, Nueva Vía, San Jose, La Limpia, Santa Maria, La Paragua, El Portón, Calles 72, Tierra Negra, Delicias, Bella Vista, Terrazas de Lago y La Pomona.

Reportes informan que estos sitios poseen más de cinco horas sin luz, lo que representa un 60% de Maracaibo sin energía eléctrica, de acuerdo a la información del periodista Gerard Torres.

#17Sep #Zulia Habitantes del sector La Virginia en Maracaibo, protestan por los continuos cortes eléctricos que superan las 24 horas. Además llevan más de dos meses sin servicio de agua potable.

– @mariacquintero pic.twitter.com/YgAaD5kBo8 — Reporte Ya (@ReporteYa) 17 de septiembre de 2018

VENEZUELA: Habitantes de Maracaibo protestan por apagones de 24 horas, Video was last modified: by

Loading...

VENEZUELA: Habitantes de Maracaibo protestan por apagones de 24 horas, Video

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):