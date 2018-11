VENEZUELA: Interrupción en el suministro eléctrico causó descarrilamiento del Metro de Maracaibo, VIDEO

MARACAIBO.- Desde la capital del Estado Zulia, ubicada a 800km al oeste de Caracas, Venezuela. Se reporta que un tren de la línea 1 del Metro de Maracaibo se descarriló con un saldo de varios heridos.

El periodita Lenín Danieri, reportó desde el sitio del impacto.

DESCARRILADO Metro de Maracaibo de descarrilo cerca de la estación La Vanega. No se reportan heridos pero si un gran colapso en el transporte de pasajeros. #Venezuela #Zulia #20Nov pic.twitter.com/nf37sPZufW — Lenin Danieri D (@LDanieri) 21 de noviembre de 2018

Así quedó el metro de Maracaibo:

A las 6:20 de la mañana de este miércoles 21 de noviembre, el vagón número 1 del Metro de Maracaibo se descarriló durante el recorrido de inspección que realiza todas las mañanas previo al inicio de la jornada laboral de este servicio de transporte.

Una fuente perteneciente al Metro precisó que el vagón se trasladaba desde la estación Libertador hasta Altos de La Vanega, en un protocolo que se cumple diariamente para asegurar que el servicio se encuentre en óptimas condiciones. Se pudo conocer, además, que no habían pasajeros en el tren afectado.

Según informó la institución a través de su cuenta de Twitter, “cuando el tren cruzaba uno de los cambiavías, hubo una interrupción en el suministro eléctrico y esto generó el descarrilamiento”. La unidad quedó atascada a unos 20 metros de la estación Altos de La Vanega, lo que mantiene paralizado el servicio hasta los momentos.

