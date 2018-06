Venezuela le quitó el invicto a Brasil en las eliminatorias FIBA

La selección venezolana de baloncesto doblegó a Brasil 72-56 en la continuación de las Eliminatorias FIBA al Mundial China 2019, y ya solo necesita una victoria más para asegurar el liderato del Grupo B.

En el gimnasio Papa Carrillo de Sebucán, estado Miranda, Venezuela acabó con el invicto de Brasil y ahora ambas selecciones comparten el primer lugar del grupo B con un récord de 4-1, seguidos de Colombia 1-3 y Chile 0-4, su próximo rival en estas eliminatorias.

Néstor Colmenares con 14 puntos y 11 rebotes, junto a José “Grillo” Vargas con 16 unidades, llevaron el peso de la ofensiva del conjunto venezolano.

