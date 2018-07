VENEZUELA: Mega apagón en Caracas y los estados occidentales

Pareciera que calamidades del pueblo venezolano se reproducen día a día de forma exponencial, en medio de la peor crisis económica de sus historia, con una inflación que ya pasa del 40.000 %, sin efectivo, sin acceso a medicinas, con salarios miserables, sin servicios públicos adecuados, en la propia capital Caracas cada día hay menos agua, no hay mantenimiento de instalaciones, y para colmo la generación Hidro y Termoeléctrica van en picada por la mala gestión de acuerdo a expertos independientes aunque desde su lado el gobierno afirma que se debe a “una guerra eléctrica que es parte de una guerra económica.”

Corpoelec informa: debido a condiciones atmosféricas adversas presentes, se registran varios sectores en este momento sin servicio eléctrico. Personal se encuentra laborando para normalizar el sistema eléctrico. @LMOTTAD — CORPOELEC Informa (@CORPOELECinfo) 1 de julio de 2018

Desde la madrugada de este sábado varios ciudadanos han denunciado fallas en el servicio eléctrico en varias zonas del país. Usuarios de Twitter explicaron que en Caracas la irregularidad se registró en varios sectores al mismo tiempo.

“Gran apagón que afecta a La Candelaria y otras zonas del norte de Caracas. Fuerte lluvia más negligencia de Corpoelec deja sin luz a buena parte de la capital”, indicó Carlos Julio Rojas, vecino de la zona.

La Coorporación de Electricidad (Corpoelec) confirmó la irregularidad en el servicio y detalló que la situación se dio debido a las lluvias que se han registrado desde la noche de ayer.La empresa eléctrica explicó que sus trabajadores se encuentra realizando labores para reestablecer el servicio.

"Debido a condiciones atmosféricas adversas presentes, se registran varios sectores en este momento sin servicio eléctrico. Personal

