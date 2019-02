La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), dictó medida preventiva de ajuste de precios, a empresas de televisión por suscripción a nivel nacional, por el presunto delito de especulación.

La acción se llevó a cabo debido a las denuncias por parte de los suscriptores, de manera presencial y a través de la línea telefónica gratuita 0800 Lo Justo, quienes manifestaron su descontento por el aumento excesivo en los planes, fallas en el servicio, atención telefónica inadecuada y cobro por adelantado, reseña una nota de prensa de la Sundde.

Entre las cableras denunciadas se encuentran Directv, Netuno, Inter, Super Cable y CableHogar. Asimismo, representantes de la Sundde solicitaron a los encargados de las cableras, comparecer en los próximos días a fin de entregar documentos que justifiquen el aumento del servicio.

Cabe destacar que la Sundde ordenó ajuste de precios a estas cableras de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ente encargado de autorizar dichas tarifas.

Las acciones ejecutadas por el organismo vigilante de precios justos, están dirigidas a todas las empresas que se encuentran incumpliendo con la legislación, garantizando así con dicha acción los derechos socioeconómicos del pueblo y el salario de los trabajadores y trabajadoras.

Con información de Globovisión

VENEZUELA: Ordenan ajustar precios de servicios de TV por suscripción was last modified: by

Loading...

VENEZUELA: Ordenan ajustar precios de servicios de TV por suscripción

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):