VENEZUELA: Reportan Motín en El Helicoide

En horas de la tarde de este lunes se reportó un nuevo motín por parte de los presos políticos que se encuentran detenidos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicados en El Helicoide.

Los presos políticos llevan 55 días incomunicados, sin poder hablar ni ver a sus abogados ni familiares, situación que había sido denunciada hace varios días por familiares de los detenidos, quienes además denunciaron la violación al debido proceso.

A través de videos publicados en las redes sociales, los alzados denunciaron la situación por la que han venido atravesando y advirtieron que no negociarán con funcionarios de la policía política, “sólo hablaremos con el Ministerio Público”.

Fred Mavares, funcionario de polichacao y preso político a quien se le ha negado la libertad a pesar de tener boleta de excarcelación desde hace casi dos años, aseguró que actúan apegados a una manifestación constitucional “debido a la cantidad de atropellos y violaciones a los Derechos Humanos que sufrimos”.

“Estamos apegados a una manifestación constitucional, volvimos a tomar las instaclaciones del Sebin con la finalidad de que seamos escuchados. Basta ya de tantos atropellos, de tantas aberraciones, de violación de Derechos Humanos y de Lesa Humanidad”.

“No trasladan a la gente para los tribunales, no trasladan a la gente para los centros penitenciarios

Imagínense que no le dan boleta de excarcelación a las personas que las deberían tener desde hace más de dos años, que quedará para los demás con el debido proceso, el respeto al debido proceso”.

Asimismo aseguró que no negociarán con los comisarios del Sebin y que de presentarse el diálogo debe ser directamente con funcionarios de la Fiscalía. “Señores no hay negociación, ya no vamos a hablar con ningún comisario del Sebin, directamente con Fiscalía y aquí señores si se produce una mascare hacemos responsables a las autoridades del Estado que son los que han hecho caso omiso a las aberraciones que vienen ocurriendo aquí en el Sebin”.

Los detenidos habían advertido que se encontraban al borde de un estallido interno debido al empeoramiento de las condiciones de reclusión en que se encuentran, esta situación se habría iniciado tras el motín ocurrido hace más de mes y medio.

A través de un comunicado difundido el fin de semana los internos

denunciaron que cambiaron a todos los custodios, a excepción de un inspector a quien identificaron como Francier quien fue el que permitió la golpiza que le dieron al ex preso político, Gregory Sanabria, el pasado 16 de mayo y que generó el primer motín en el centro de detenciones políticas.

Además denunciaron el robo de artículos personales, así como neveras televisores, enseres personales y alimentos durante las requisas. “Sólo dejaron un colchón en el piso, la ropa y el agua que teníamos. Desde hace dos meses nos prohibieron las visitas y nos niegan las salidas al sol”.

