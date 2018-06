VENEZUELA: Restituyen el paso vial en la troncal 5 de la BARINAS-TÁCHIRA

De acuerdo al periodista Wilmer Martinez , indica desde su cuenta twitter que “ABIERTO PASO VIAL BARINAS-TACHIRA TRONCAL 5 Restituyen el estribo y canalizó la zona afectada pte Chururu mun Fernandeez Feo continuan con obras complemetarias de protecciones hidráulica y asfaltado”.

ABIERTO PASO VIAL BARINAS-TACHIRA TRONCAL 5 Restituyen el estribo y canalizó la zona afectada pte Chururu mun Fernandeez Feo continuan con obras complemetarias de protecciones hidráulica y asfaltado. @trafficVzla@trafficBARINAS @trafficTACHIRA @FMCENTER pic.twitter.com/hExy9zdXWg — Wilmer Martinez V (@wilanthon) 28 de junio de 2018

