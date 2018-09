VENEZUELA: Se agudiza el racionamiento de agua en CARACAS

CARACAS, VENEZUELA.- A pesar de que el aguacero que cayó sobre Caracas el lunes en la tarde fue uno de las más abundantes del año, con 40,8 milímetros, de acuerdo con el Departamento de Hidrometeorología de la UCV, y que las lluvias no cesan en las ciudades del sur, los embalses Camatagua y Taguaza, principales reservorios del Acueducto Metropolitano de Caracas, no poseen niveles aceptables para el suministro debido a la sequía que afecta a las zonas del centro y norte del país. Un elemento que se agrega a la deteriorada red de distribución y abastecimiento en la capital, denunciada por expertos.

“El racionamiento de agua en Caracas se agudiza, porque durante el período de lluvia, comprendido entre mayo y agosto, la cantidad pluviométrica estuvo por debajo del promedio en la región y los embalses no se llenaron. Esto significa que entre septiembre y octubre continuará la restricción del servicio y se prolongará hasta julio de 2019, hasta que se obtengan los niveles óptimos”, indicó el ingeniero Valdemar Andrade, profesor y especialista en Hidrometeorología.

El embalse de Camatagua, el más grande con 7.000 hectáreas de superficie, tiene una capacidad de almacenamiento de 1.543 millones de metros cúbicos; la de Taguaza es de 1.184 millones de metros cúbicos aproximadamente.

Aunque ni el Ministerio de Aguas ni Hidrocapital hacen públicas las cotas de los embalses que surten a la capital desde 2015, Andrade señala que estos reservorios no se encuentran en niveles adecuados pues la cantidad de lluvias estuvo por debajo del promedio, calculado en 800 milímetros al año, durante los primeros ocho meses en la región. “El promedio histórico entre enero y agosto fue de 500 milímetros, pero se reportaron 230 milímetros en ese lapso, es decir, menos de la mitad”, precisó.

Zonas en el este y sureste de Caracas quedaron desde el fin de semana sin agua a pesar de que el sistema se había restablecido de manera regular.

El lunes en la tarde, Hidrocapital a través de un comunicado difundido por su cuenta de Twitter informó que “culminaron con éxito” las labores de reparación de una tubería de 72 pulgadas en la aducción del sistema Tuy II, y señaló que estaba en marcha el proceso de recuperación progresiva del servicio en los cinco municipios.

No obstante, ayer la falta de agua persistía en Los Palos Grandes y en otras zonas de la capital

PROTESTAS

Un grupo de ciudadanos protestaron durante la noche de este martes en la avenida Baralt, en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ubicado en el municipio Libertador, por la falta de suministro de agua en el sector.

La comunidad advirtió que cerrarán las calles a las 6:00 de la mañana hasta obtener respuesta de las autoridades sobre la restitución del servicio del agua.

Los embalses Camatagua y Taguaza, principales reservorios del Acueducto Metropolitano de Caracas, no poseen niveles aceptables para el suministro debido a la sequía que afecta a las zonas del centro y norte del país.

